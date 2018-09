später lesen CEB Konzertreise zur Philharmonie Teilen

Zum gemeinsamen Konzert des Orchestre Révolutionnaire et Romantique und des Monteverdi Choir fährt die CEB Akademie am Montag, 5. November, in die Philharmonie Luxembourg. Ab 20 Uhr kommt unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner die „Messa da Requiem” von Giuseppe Verdi zu Gehör.