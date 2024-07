Konstituierende Sitzung am Montag Warum es im neuen Kreistag Diskussionen um ein Losverfahren gab (mit Fotostrecke)

Merzig · Das höchste politische Organ des Landkreises Merzig-Wadern traf sich zur ersten Sitzung in neuer Zusammensetzung. Diese hatten die Wähler am 9. Juni bei der Kommunalwahl bestimmt. In der Sitzung wurden die künftigen Stellvertreter von Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich gewählt. Und es gab Meinungsverschiedenheiten um ein Losverfahren.

09.07.2024 , 18:07 Uhr

Link zur Paywall Das sind die neuen Mitglieder im Kreistag von Merzig-Wadern 34 Bilder Foto: Michael Rauch