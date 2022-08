Stellungnahme des CDU-Kreisvorsitzenden : Stefan Thielen: „Werden Jost bei Finanzausgleich unterstützen“

Merzig-Wadern Der Vorschlag von Innenminister Reinhold Jost zum Kommunalen Finanzausgleich erhält Zuspruch vom CDU-Kreisverband Merzig-Wadern.

Der CDU-Kreisverband Merzig-Wadern bewerte es demnach positiv, dass durch den jüngsten Vorschlag von Innenminister Reinhold Jost eine neue Dynamik in die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs komme. „Die Städte und Gemeinden im Grünen Kreis stehen durch die jahrelange Unterfinanzierung mit dem Rücken zur Wand und können nicht auf weitere zeitaufwendige und teure Gutachten warten“, sagt Thielen. „Der Vorschlag des Innenministers, die Ergebnisse des Gutachtens wie 2021 geplant jetzt umzusetzen, ist genau der richtige Ansatz und hat unsere volle Unterstützung.“

Schließlich sei nach den Worten von Thielen ja auch alles bereits gutachterlich ermittelt, so dass man die Einschätzung von Jost teile, dass jetzt endlich gehandelt werden muss und neue Gutachten nur Zeit und Geld kosten – mit wohl dem gleichen Ausgang wie bisher. Laut dem CDU-Kreisvorsitzenden dürfe es nicht sein, dass weiter einzelne Kommunen in Neunkirchen und im Regionalverband Saarbrücken dieses wichtige Vorhaben ausbremsen. „Es geht hier nach dem letzten Verhandlungsstand um rund sechs Millionen Euro jedes Jahr, die unserem Kreis und unseren Städten und Gemeinden nicht zur Verfügung stehen“, betont Thielen. „Sechs Millioen, jedes Jahr! Keine Region kostet das weitere Zögern so viel Geld wie unseren Kreis!“