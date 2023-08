Weg frei für mehr Tempo 30? Merzig will mehr Freiheit bei der Anordnung eines Tempolimits

Merzig · Der Stadtrat Merzig hat mehrheitlich entschieden, der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ beizutreten. Was sich dadurch in der Stadt in Zukunft ändern könnte.

26.08.2023, 14:30 Uhr

Teile der Trierer Straße in Merzig sind als Tempo-30-Zonen ausgewiesen, in anderen Abschnitten gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Foto: Ruth Hien

Die Kreisstadt Merzig ist der deutschlandweiten Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“ beigetreten. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung bei drei Nein-Stimmen beschlossen. Die im Juli 2021 von mehreren Großstädten gegründete Initiative fordert den Bund auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen innerorts Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit anordnen dürfen, wo sie es für notwendig oder sinnvoll erachten. Derzeit legt Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung fest, dass Tempo 30 nur bei konkreten Gefährdungen beziehungsweise vor sozialen Einrichtungen wie Kitas und Schulen angeordnet werden kann. In der Initiative engagieren sich bereits 914 Kommunen und Landkreise (Stand: 25. August).