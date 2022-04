Meinung : Dieser Rückzug ist ein herber Schlag für Merzig

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das damals war, als bei mir im Ort die Poststelle geschlossen hat. Oder, einige Jahre später, auch im deutlich größeren Nachbarort: Die Menschen, die davon betroffen sind, empfinden dies als Verlust.

Sie fühlen sich zurückgesetzt, abgehängt, übergangen. Da hilft es auch wenig, dass in vielen Fällen die Postdienste durch andere Partner übernommen worden sind, zum Teil sogar zu großzügigeren Servicezeiten als vorher. Das Gefühl des Verlustes bleibt.

Im Falle der Merziger Poststelle gibt es hierfür noch einen viel relevanteren Grund: Es verschwindet nicht allein die Post. Auch (und vor allem) die Postbank zieht sich aus der Stadt zurück. Ein herber Schlag für alle Menschen, die dort noch Konten haben (es werden nicht so ganz wenige sein). Für sie wird die Erledigung der Bankgeschäfte um einiges schwieriger, nicht jeder kann oder will mit Online-Banking umgehen. Und vor allem die Versorgung mit Bargeld wird künftig zu einem echten Problem. Nein, dieser Rückzug der Post mit Postbank ist für Merzig nicht so ohne Weiteres zu verkraften. Es ist ein herber Schlag.