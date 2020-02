Kommentar : Auf der Strecke bleibt die Stadt

Polemik statt Sachlichkeit, Endlos-Debatten um Formfragen statt konstruktiver Diskussion um wirklich wichtige Themen – nicht erst die jüngste Sitzung des Merziger Stadtrates zeigt, dass die politische Kultur in der Stadt in Trümmern liegt.

Da wird eine Polit-Schlacht mit den Mitteln der Demokratie ausgetragen, werden Anträge und die Abstimmung darüber zu Waffen erhoben. Doch soll ein Stadtrat tatsächlich eine Arena sein, in der solche Scharmützel ausgetragen werden? Ist es nicht vielmehr ein Gremium, in dem in pragmatischer Form und gegenseitigem Respekt voreinander Ideen und Gedanken zur Weiterentwicklung der Kommune sowie Lösungsvorschläge für Probleme ausgetauscht werden sollen? Genau an diesem Respekt voreinander mangelt es in diesem Rat. Und so muss sich der staunende bis fassungslose Bürger auf weiteren atemlosen Antrags-Aktionismus auf der einen, bockige Blockadehaltung auf der anderen Seite und permanente gegenseitige Attacken im Nachhinein in sozialen Medien einstellen. Auf der Strecke bleibt dabei die Stadt.