Kolumne Apropos : Naivität hilft nicht im Kampf um Leben und Tod

wingerKommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Friedensgespräche mit Putin? So sehr man sich das wünschen mag, so unwahrscheinlich sind sie derzeit. Die Forderung von Sahra Wagenknecht, die Waffenlieferungen an die Ukraine sofort einzustellen, ist daher falsch.