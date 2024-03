Kolumne Unsere Woche Zum Glück bleibt Klinik offen

Es ist die Nachricht der Woche, dass das SHG-Klinikum in Merzig gerettet ist. Den Weg frei gemacht haben die Gläubiger, die den Insolvenzplan für das Krankenhaus billigten. Ein Segen für den Kreis. Nicht auszudenken, wenn das Krankenhaus das gleiche Schicksal ereilt hätte wie die Häuser in Wadern in Losheim. So verbleibt wenigsten eine Klinik. Die Rettungsaktion hat die Verantwortlichen im Kreis und in den Kommunen viele Nerven und schlaflose Nächte gekostet – die Städte und Gemeinden viel Geld. Bis zu 27,5 Millionen Euro wurden für die kommenden vier Jahre in Aussicht gestellt, um das Klinikum finanziell zu unterstützen – erst mal mit Erfolg. Bleibt zu hoffen, dass die Sanierungsmaßnahmen greifen und das Haus bald auf eigenen, sicheren Füße steht.