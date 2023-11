165 Jahre Kolpingfamilie Merziger Kolpingsfamilie begeht ihr 165-jähriges Bestehen

Bereits seit über 40 Jahren ist auch die Herbstfahrt fester Bestandteil im Jahresprogramm der Kolpingsfamilie Merzig, so wie in diesem September in die Drehregion der Fernsehreihe des „Bergdoktor“ nach Tirol. Wanderungen, Tagesfahrten, Teilnahme an Veranstaltungen und Themenabende rundeten dort das Programm ab.