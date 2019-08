Merzig : Große Koalition geht in die nächste Runde

Merzig Zwölf Punkte umfasst das Papier, das die Fraktionschefs Jürgen Auweiler (CDU) und Manfred Klein (SPD) für Merzig unterzeichneten.

Gewerbeflächen erschließen, Betreuungseinrichtungen und Gesundheitsversorgung weiter ausbauen, sich für den Erhalt der Entbindungs- und Neugeborenenstation am SHG-Klinikum engagieren und noch einiges mehr: Zwölf Punkte umfasst das Koalitionspapier, das CDU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Auweiler und SPD-Fraktionschef Manfred Klein per Handschlag besiegelt haben. Auch kündigen beide an, bei künftigen Entscheidungen Umwelt- und Klimaschutz stärker in den Fokus zu rücken.