Klinikum Merzig Großes Interesse am Vortrag gegen den chronischen Schmerz

Viele Fragen aus dem Publikum konnten die Experten beantworten. Die meistgestellte: „Was ist für mich möglich?“. Beispiel: „Mein Arzt sagt: entweder am Schultergelenk operieren oder Sie müssen mit dem Schmerz leben“ so einer der Zuhörer. Strittmatter: „Wir schauen, dass wir Sie in einen Zustand bekommen, in dem Sie ohne große Schmerzen leben können. Und ohne Operation. Gerade bei Arthrosepatienten kann man die Beweglichkeit verbessern und gleichzeitig die Schmerzen lindern.“