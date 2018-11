Der Spion mit der Lizenz für Gallensteine

Gallensteine

Gallensteinleiden sind in der Bevölkerung recht häufig. Oft bleiben Steine unerkannt, da sie keine Beschwerden verursachen. Werden sie aber nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, können unangenehme Entzündungen der Gallenblase oder der Gallenwege, in seltenen Fällen auch Krebs, entstehen. Typische Beschwerden sind kolikartige Schmerzen im rechten Oberbauch, Fieber, Schüttelfrost, Erbrechen, Gelbsucht und entfärbter Stuhl.

Zur Diagnostik benötigen die Ärzte im Krankenhaus in der Regel ein Ultraschallgerät sowie spezielle Laborwerte. Bei Verdacht auf ein Steinleiden kommt in der Regel eine spezielle radiologische Untersuchung, kombiniert mit einem Endoskop zum Einsatz. Bei diesem Verfahren können Veränderungen in den engen Gangsystemen nur indirekt über ein Radiogramm erkannt werden. Die neue Technologie macht das jetzt sichtbar.