Spaß für Groß und Klein in luftiger Höhe Im Merziger Kletterhafen geht es hoch hinaus

Der Kletterhafen in Merzig wirbt mit dem Slogan: „Der größte freistehende Kletterpark in Europa.“ In der Tat: Wer unten steht und nach oben schaut, wird feststellen, dass diejenigen, die in der höchsten Kategorie klettern, definitiv schwindelfrei sein sollten, denn die Höhe beträgt dort 22 Meter. Für Kletterneulinge gibt es Passagen, die gut zu bewältigen und weniger anspruchsvoll sind. Insgesamt gibt es zehn Schwierigkeitsgrade. Von Parcours eins bis fünf sind die leichten Passagen, in denen meist die Kinder klettern. Erfahrene Kletterer sind dann eher in luftigeren Höhen zu finden.