Kritik an eigener Partei Klaus Borger kündigt Rückzug aus Kommunalpolitik an

Damit verliert die Fraktion der Grünen im Merziger Stadtrat ihren langjährigen Vorsitzenden. Bei der Kommunalwahl 2009 waren die Grünen nach längerer Absenz wieder in den Merziger Stadtrat eingezogen, damals schon mit Borger als Spitzenkandidat. Sowohl 2014 als auch 2019 schaffte die Partei den Wiedereinzug ins Gremium. Politisch engagiert in der Stadt Merzig und auch auf Landesebene ist der diplomierte Forstwirt Borger allerdings schon seit Ende der 1990er Jahre. Von 2009 bis 2011, zu Zeiten der Jamaika-Koalition auf Landesebene, gehörte Borger als Staatssekretär im damals grün geführten Umweltministerium auch der saarländischen Landesregierung an. Seit 2019 ist der 65-Jährige auch Mitglied im Ortsrat seines Wohnortes Hilbringen. Bei der in diesem Jahr anstehenden Kommunalwahl wird Borger, der aus Wadrill stammt, nun nicht mehr antreten.