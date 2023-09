Handball-Saarlandliga Wenn der Torhüter seinen Ex-Verein verzweifeln lässt

Zu Hause ist es immer noch am schönsten. Nur weil der Spielplan der Handball-Saarlandliga es nicht so gut mit dem HSV Merzig/Hilbringen meinte, musste der zunächst geduldig sein. Der Handball-Sportverein konnte den Saisonauftakt nicht wie erhofft zu Hause zelebrieren, sondern musste zunächst auswärts ran. Am 9. September gewann er bei Aufsteiger Black Bulls Alsweiler mit 33:30 (14:11). „Da ist noch nicht alles rund gelaufen. Aber wir haben es gemeistert“, erinnert sich Kapitän Marcel Rudolph.