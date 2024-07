Nach massivem Marderbefall Warum die Kita St. Marien in Brotdorf doch saniert wird

Kehrtwende bei der Kindertagesstätte St. Marien in Brotdorf: Die Einrichtung, die seit Ende November 2023 geschlossen ist, weil Marder darin massive Schäden angerichtet hatten, soll nun doch saniert werden. Das bestätigen sowohl das Bistum Trier als auch die Stadt Merzig auf SZ-Anfrage. Mitte Mai hatte die Kreisstadt nach einem Gespräch mit allen Beteiligten noch verkündet, dass eine Sanierung unwirtschaftlich sei und stattdessen an anderer Stelle in Brotdorf ein Neubau angestrebt werde. Im nächsten Schritt sollten mögliche Standorte dafür geprüft werden (die SZ berichtete).