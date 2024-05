Nach Marderbefall So geht’s weiter mit der Kita in Brotdorf

Das durch Marderbefall stark in Mitleidenschaft gezogene Gebäude der Kindertagesstätte St. Marien in Brotdorf ist nicht mehr zu retten. Die Stadt Merzig teilte am Freitagmittag mit: „In einem gemeinsamen Termin, zu dem die Kreisstadt Merzig das Bistum, die Katholische Kita gGmbH, den Landkreis Merzig-Wadern, Elternvertreter und Vertreter des Ortsrates Brotdorf eingeladen hatte, wurde gemeinsam vereinbart, dass das Kita-Gebäude in Brotdorf dauerhaft nicht mehr genutzt wird.“ Grundlage der Entscheidung ist nach Auskunft der Stadt ein Gutachten, „das zahlreiche und erhebliche Schäden am Gebäude aufgezeigt hat“. Alle Teilnehmer des Gesprächs haben demnach vereinbart, dass ein Kita-Neubau in Brotdorf realisiert werden soll. Gleichzeitig sollen für die derzeitige Übergangslösung bei der SHG weitere Verbesserungen für Personal, Kinder und Eltern umgesetzt werden. „Alle Gesprächsteilnehmer haben sich darauf verständigt weitere Informationen in den nächsten Tagen mitzuteilen“, erklärt die Stadt.