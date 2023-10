Landesweit beste Versorgungsquote Im Landkreis Merzig-Wadern sollen neue Krippenplätze entstehen

Merzig-Wadern · Den Entwicklungsplan 2024 bis 2026 im Bereich der Kindertagesbetreuung hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet. In allen Kommunen wird investiert. In den Einrichtungen wachsen aber auch die Herausforderungen, mahnt die Landrätin.

Die Sanierung der Kita St. Josef in Merzig zieht sich nach Angaben der Kreisverwaltung mindestens bis Sommer 2024 hin. Foto: Alina Leidisch

Zahlreiche weitere Krippenplätze sollen im Kreis Merzig-Wadern in den kommenden Jahren entstehen. Bestehende Kitas sollen saniert werden, einige Ersatzneubauten sind geplant. Als Fahrplan für anstehende Maßnahmen dient der Entwicklungsplan 2024 bis 2026 im Bereich der Kindertagesbetreuung, den der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet hat. Vorab informierte Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich über den aktuellen Ausbauplan in der Kindertagesbetreuung.