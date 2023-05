Einkaufen und Handel Kiosk in Merzig ist wieder geöffnet

Im neu eröffneten Kiosk werden den Kunden Zeitschriften, Süßwaren, heiße und kalte Getränke, Eis, Sandwiches, Backwaren und zusätzlich eine kleine Auswahl an Lebensmitteln angeboten. „Ein Kiosk am Bahnhof gehört zu einem intakten Stadtleben. Das macht diesen Kiosk so wichtig“, sagte Hoffeld.