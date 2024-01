Kinderumzug von Merzig auf den Bietzerberg verlegt Kinderumzug Merzig geht ins Exil auf den Bietzerberg

Mit Spannung fiebern die drei Ortsvorsteher vom Bietzerberg der Premiere an Fastnachtsamstag, 10. Februar, entgegen. Dann startet der Merziger Kinderumzug um 14.11 Uhr erstmals in Harlingen, nimmt den Weg über Bietzen und endet in Menningen. Dafür wurde der Gaudiwurm auf dem Bietzerberg vom eigentlichen Termin an Rosenmontag vorverlegt. „Wir freuen uns darauf, diese Merziger Traditionsveranstaltung in diesem Jahr als gesamtstädtische Sache ausrichten zu können“, sagt Bietzens Ortsvorsteher Manfred Klein – auch im Namen seiner beiden Kollegen Manfred Donate aus Harlingen und Therese Schmitt aus Menningen. Die Vorbereitungen, die die Verantwortlichen des Freundeskreises Kinderumzug mittragen, laufen laut Klein auf Augenhöhe.