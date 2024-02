Besonders die Garden waren super! Die Merziger Narren feierten in der Stadt-Narrhalla ihre KG Humor

Die zweite Kappensitzung der KG Humor war, wie schon die erste, komplett ausverkauft, mit grandioser Stimmung schon vor Beginn. Frank Diversy und Band hatten mit einem karnevalistischen Warm-up die ankommenden Narren begrüßt und direkt in gute Stimmung versetzt. Mit dazu beigetragen hatte wohl das imposante Bühnenbild in der Merziger Stadthalle, das perfekt in Szene gesetzt war. Es ertönte der Stadthallen-Gong als Zeichen, dass es gleich losgeht. Draußen vor der Tür, im Foyer, machten sich die Garden warm und bereiteten sich auf den Einmarsch der Akteure vor. Als der Narrhalla-Marsch ertönte, stand das Publikum auf und geleitete Senat, Garden, Prinzenpaare, Sitzungspräsident und nicht zu vergessen den Kurfürsten Phillip Christoph von Sötern, mit rhythmischen Klatschen, auf die Bühne.