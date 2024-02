Erste Inklusionskappensitzung in Merzig Lachen, schunkeln, tanzen – alles inklusiv

Gegen 17.15 Uhr drehen die Akteure beim Finale der ersten Inklusionskappensitzung unter dem Beifall der Gäste auf der Bühne der voll besetzten Merziger Stadthalle ihre Polonaise. Mit von der Partie: die 15 Monate alte Ida. Auf den Schultern von Mama Jennifer Kehl genießt der goldige Wonneproppen das Bad in der Menge. Dass der kleine Blondschopf das Zeug hat, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten, die bei den Funken tanzt, beweist die putzige Maus an diesem Nachmittag gleich mehrmals – und das unter dem wachsamen Auge von Oma Daniela.