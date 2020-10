Verwirrung nach Facebook-Beitrag : Kein Bombenanschlag auf Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld

Merzig Nach einem verwirrenden Beitrag in einer Facebook-Gruppe stellt die Stadt klar: Es hat keinen Anschlag auf Bürgermeister Marcus Hoffeld gegeben.

Ein Beitrag in einer Facebook-Gruppe hat am Dienstagnachmittag für einige Verwirrung gesorgt. „Bombenanschlag auf den Bürgermeister!, war dort zu lesen, plus die Ergänzung: „mehr in Kürze“. Die Stadt Merzig stellte aber gegenüber der Saarbrücker Zeitung klar: „Dem Bürgermeister geht es gut, einen Bombenanschlag hat es nicht gegeben.“ Wieso der Beitrag in die Welt gesetzt wurde, sei aus Sicht der Stadt nicht erkennbar.