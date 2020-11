Verlegung wegen Corona : Statt des Allerweltsbasars in Merzig gibt es Allerweltsbasar-Wochen in Losheim

Statt des Allerweltsbasars in Merzig gibt es Allerweltsbasar-Wochen in Losheim

Merzig Fair gehandeltes Kunsthandwerk und Lebensmittel aus aller Welt gibt es ab Samstag, 28. November, bei den Allerweltsbasar-Wochen im Weltladen Losheim.

Seit 21 Jahren lädt die Aktion 3. Welt Saar zum Allerweltsbasar in die Fellenbergmühle in Merzig ein. Doch in diesem Jahr muss die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Doch als Ersatz gibt es Allerweltsbasar-Wochen im Weltladen in Loseheim, Weiskirchener Straße 24. Diese beginnen am Samstag, 28. November, und laufen bis Mittwoch, 23. Dezember: Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr.