Kappensitzung in Schwemlingen : Wo Teufel mit Engeln tanzen und Senioren das Leben feiern

Schwemlingen Die erste Sitzung des Schwemlinger Karnevalsvereins hat für gute Laune gesorgt.

Verkleidet mit weißen Flügeln auf dem Rücken und goldenen Ringellöckchen auf dem Kopf sowie Teufelshörnern und roten Flügeln begeisterten 16 Engelchen und Teufelchen der dritten Garde ihr Publikum: Mal tanzten sie zusammen im Kreis, bewegten sich hin und her und hielten sich gemeinsam an der Hand, um zu zeigen: Es geht doch! Getreu dem langjährigen Motto „Mir gen os net“ brachten die Faaseboozen bereits am Freitagabend die Saargauhalle zum Beben, ausgelassen jubelten sie bei den Schautänzen der Minigarde und Mariechenformation um Maja Weinand und Vivien Herbertz, aber auch bei den Schautänzen der drei weiteren Garden sowie beim Männerballett und lachten aus vollem Hals, als zwei rüstige Opas ihre Gehstöcke und Bademäntel zur Seite warfen und zeigten: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an! Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran!“ Bemüht-lasziv räkelten sich beide sinnlich auf der Bühne, zeigten, was sie haben, und führten eine frivole Tanzeinlage nach der nächsten durch, bis die Gäste auf den Stühlen standen und heiter mit klatschten.