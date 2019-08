Freude in Silwingen : Kapellenfest schließt Renovierung ab

Pastor Peter Frey (rechts) und Pastor i. R. Josef Schwarz feierten in der in neuem Glanz erstrahlenden Silwinger Kapelle ein Festhochamt. Foto: nb

SILWINGEN Dank großer Unterstützung aus der Dorfgemeinschaft erstrahlt die Kapelle in Silwingen in neuem Glanz.

Nachdem bereits im März das neue, schmucke Turmkreuz der Silwinger Kapelle „Maria Opferung“ im Rahmen eines Festgottesdienstes gesegnet und dann errichtet wurde (die SZ berichtete), fand nach Abschluss umfangreicher Innen- und Außenrenovierungsarbeiten in dem in neuem Glanz erstrahlenden kleinen Gotteshaus ein weiteres festliches Hochamt statt, das Pfarrer Peter Frey zusammen mit seinem Kollegen im Ruhestand, Josef Schwarz, zelebrierte. Die feierliche Umrahmung besorgten der Kirchenchor Mondorf unter Leitung von Waltraud Krompholz sowie Pauline Kopp (Violine) und Franzesco Bernasconi (Orgel). Als Lektor wirkte Norman Karpe mit.

Pastor Frey, der auf die Einweihung der Kapelle vor 175 Jahren sowie deren Erbauer hinwies, lobte ihre „wunderschöne Neugestaltung“. Er ging in seiner Predigt auf die Gottesmutter ein. Maria zeige den Weg und habe auch bei der Suche nach ihrem Sohn Jesus im Tempel die Initiative ergriffen. Dies tue heute auch die Frauenbewegung in der Kirche. Zum Schluss des Gottesdienstes dankte Pastor Frey allen, die bei der Renovierung der Kapelle mitgewirkt haben oder sich das ganze Jahr über um sie kümmern, und lud zum anschließenden Kapellenfest ein, das aus Witterungsgründen vom Freien in das Bürgerhaus verlegt wurde.

Die Geschichte der altehrwürdigen, 1843/44 erbauten Kapelle ist in einer kleinen, vom zuständigen Pfarrbüro Hilbringen erstellten Festschrift dokumentiert, deren Texte von dem Silwinger Mitbürger Walter Hoffmann und Pastor Peter Frey stammen. Demnach gab es im Laufe der langen Zeit viele Maßnahmen zur Erhaltung und Verschönerung des kleinen Gotteshauses und Kleinods des Dorfes. So wurde im März dieses Jahres das durch einen nächtlichen Sturm schwer beschädigte Turmkreuz mit Wetterhahn durch ein neues ersetzt. Weiter ging es mit den anderen Renovierungsarbeiten. Heinz Axt behandelte unentgeltlich den vom Holzwurm befallenen Fußboden, das Dach und die gesamten Dachrinnen wurden erneuert und die Fenster ausgebessert. Durch eine sehr hohe Einzelspende konnte auch der Innenraum durch die Firma Pauli aus Hilbringen restauriert werden. Die Arbeiten wurden meist als Trockenreinigung durchgeführt. Einzelne Teile erhielten jedoch einen neuen Anstrich. Dabei konnten die Ornamente von Malermeister Josef Schill erhalten bleiben. Weitere Arbeiten galten der Ausbesserung des Turmdaches, des Turmaufstiegs und des Glockenstuhls. Auch die längere Zeit verstummten Glocken wurden überarbeitet und läuten wieder. An den Arbeiten waren die Dachdeckerfirma Jost aus Riegelsberg, die Glockenfirma Schmitt aus Brockscheid und die Kunstschmiede Jenal aus Schmelz beteiligt. Ehrenamtlich waren Heinz Axt (Silwingen) und Thomas Kiefer (Mondorf) tätig. Sie nutzten das zur Turmsanierung aufgestellte Gerüst zur Reinigung und für einen Neuanstrich des Vordergiebels. Zusätzlich brachte Axt die Eingangstreppe wieder in einen ordnungsgemäßen und schönen Zustand. Die Renovierungsarbeiten standen unter Leitung der Architektin Claudia Benedix aus Hilbringen. Begleitet wurden die Gesamtmaßnahmen durch den Bistums-Architekten Marcel Hürtgen.

Auch Ortsvorsteherin Martina Neusius zeigte sich erfreut über die gelungenen Renovierung der Kapelle. „Mein Dank gilt allen, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben, dass unsere Kapelle heute in ihrem Glanz erstrahlt. Dank ergeht auch an Pastor Frey, ohne dessen Initiative die Renovierung sowie das neue Turmkreuz mit Friedenstaube nicht erfolgt wären, und alle, die in irgendeiner Form daran beteiligt waren, dass unsere Kapelle heute in ihrem Glanz erstrahlt. Ansonsten danke ich jedem, der sein Tun und Handeln in den Dienst der Allgemeinheit oder unserer Kapelle stellt“, betonte sie.