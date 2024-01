Ein Stück Geschichte auf Kleinanzeigen Fellenbergkapelle soll zwangsversteigert werden – was die Stadt Merzig dazu sagt

Eine Annonce im Internetportal „Kleinanzeigen“ (früher: „Ebay-Kleinanzeigen“) sorgt im Moment in Merzig für viel Aufruhr. Denn dort ist zu lesen, dass die denkmalgeschützte Kapelle am früheren Fellenbergstift in der Kreisstadt am 22. März zwangsversteigert werden soll. Um die Kapelle und deren Zustand hatte es in der Vergangenheit schon wiederholt Diskussionen gegeben. Unklar ist, von wem der Eintrag in dem Onlineportal stammt. Allerdings: Dass eine Zwangsversteigerung ansteht, ist in der Tat korrekt.