Fünfter Bauabschnitt : Kanalerneuerung in der Bezirksstraße in Besseringen geht weiter

(Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Besseringen In der Bezirksstraße in Besseringen beginnt in der kommenden Woche der fünfte Bauabschnitt der Kanalerneuerung. Wie die Stadt Merzig mitteilt, findet dieser zwischen dem Einmündungsbereich Sandsteinweg und der Mühlenstraße statt.

Damit werde die Verbindung zwischen den neu gebauten Abschnitten hergestellt.

Die Arbeiten starten im Einmündungsbereich des Sandsteinweges. Es wird auf einer Länge von circa 280 Metern ein neuer Kanal in der hangseitigen Fahrbahnhälfte verlegt. Der alte Kanal, der im Gehweg liegt, wird verdemmt und die Hausanschlüsse werden an den neuen Kanal angeschlossen.