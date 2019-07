Merzig : Der neue Vorsitzende freut sich schon auf Herausforderungen

Merzig Der Stadtverband der Jungen Union in Merzig hat sich neu gegründet. Der Vorstand hat sich bereits formiert – und hat schon die ersten Pläne.

Der Stadtverband der Jungen Union (JU) Merzig hat sich neu gegründet. Trotz vieler aktiver Mitglieder sei der Stadtverbandsvorstand der JU seit einiger Zeit inaktiv gewesen, heißt es vonseiten der CDU. In der vergangenen Woche fand nun das Treffen zur Neugründung statt.

In der anschließenden Wahl wurde Maximilian Doll aus Hilbringen einstimmig als neuer Vorsitzender ins Amt gewählt. Dieser freut sich nach seinen Worten bereits auf die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen, die die Arbeit in Zukunft mit sich bringt, und stellt insbesondere die Teamarbeit heraus. Die Resonanz von über 20 Anwesenden sieht er als ein Zeichen, dass die CDU nicht nur eine Partei ist, die Politik für die ältere Generation macht.

In seiner Begrüßungsrede betonte Frank Wagner, dass die CDU der Zeichen der Zeit erkannt habe und jüngere Menschen mehr in die politische Arbeit miteinbezogen werden müssten. Jürgen Auweiler freut sich nach seinen Worten bereits auf die Zusammenarbeit. In der jüngeren Generation sieht er viel Potenzial für den „ohnehin schon gut aufgestellten CDU-Stadtverband Merzig“.