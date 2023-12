Judo Wenn der Nikolaus Medaillen bringt

Einen gelungenen Jahresabschluss feierten die jüngsten Judokas des TV Merzig beim traditionellen Nikolausturnier des JC Oberthal am Sonntag. Zehn Kinder aus Merzig im Alter zwischen sechs und zehn Jahren machten sich am frühen Morgen auf den Weg in die Bliesthalhalle nach Oberthal. Insgesamt rund 120 Kinder, meist aus dem Saarland, folgten der Einladung ebenfalls.