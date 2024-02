Kater Bürste kommt leider nicht Kinderbuchautorin liest in der Roten Zora

Juma Kliebenstein wurde 1972 im Saarland geboren und dachte sich als Kind schon gern Geschichten aus. Nach dem Abitur studierte sie Anglistik und Germanistik und arbeitete als Lehrerin an einem Gymnasium. Dabei merkte sie, dass sie viel lieber Bücher schreiben würde, und so widmet sie sich seit 2009 ganz ihren Geschichten. Denn für sie gibt es nichts Spannenderes, als ihre Leser in Welten zu entführen, in denen alles möglich ist. Juma Kliebenstein lebt und arbeitet in Saarbrücken.