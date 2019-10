Kunstprojekt mit Mike Mathes : Jugendliche schaffen in Merzig bunte Vielfalt

Merzig 20 Jungen und Mädchen haben sich mit dem Künstler Mike Mathes kreativ ausgetobt. Die Ergebnisse präsentieren sie am Samstag.

Nach dem Motto „Kultur macht stark“ dürfen sich die jungen Leute kreativ mal so richtig austoben. Mit Mike Mathes leitet ein erfahrener Künstler das Projekt, der es versteht, die Jungen und Mädchen immer wieder neu zu motivieren und ihnen zugleich das technische Rüstzeug zu vermitteln. Und in den vergangenen Tagen sind so eine ganze Reihe beeindruckender Arbeiten entstanden, die die jungen Leute am morgigen Samstag, 19. Oktober, 15 bis 17 Uhr, vor Ort der Öffentlichkeit präsentieren werden. Das Wie, also die Performance dazu, wurde ebenfalls in den vergangenen Tagen gemeinsam erarbeitet.