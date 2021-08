Jugendfreizeit des Dekanats Merzig : Zum Ferienstart ging es Wattwandern in den hohen Norden

Merzig Die Jugendfreizeit des Dekanats Merzig ist zu Beginn der Sommerferien nach Ostfriesland aufgebrochen. Dort gab es allerhand zu erleben und entdecken.

Im ostfriesischen Fischerdorf Ditzum ist die Jugendfreizeit des Dekanats Merzig in die Sommerferien gestartet. Erst vor wenigen Wochen hatten die Organisatoren grünes Licht erhalten, die eigentlich schon für 2020 geplante Sieben-Tages-Tour starten zu können. Einen Tag nach der Zeugnisausgabe ging es am frühen Samstagmorgen am Merziger Hauptbahnhof los Richtung Norden. Bevor sich der Bus in Bewegung setzen konnte, wurden alle 26 Freizeit-Teilnehmer von zwei geschulten Betreuern per Schnelltest auf Corona getestet. So verlangt es die aktuell gültige Rechtsverordnung von Niedersachsen, wo die Truppe die erste Woche der Sommerferien verbrachte.