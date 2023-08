In den Sommerferien Merziger Jugendfreizeit steuerte Ameland an

Bei einer Wattwanderung lernte die Freizeitgruppe, geführt von fachkundigen Wattführern, einiges über Ebbe und Flut und die Tiere, die an der Küste ihren Lebensraum gefunden haben. Als weiteres Highlight machte die Gruppe einen Bootsausflug zu einer Sandbank, auf der Dutzende Seehunde ihre Jungen säugten. Viele der dort zu sehenden Seehunde waren erst ein paar Wochen alt – was an Bord der „Zeehond“ für strahlende Gesichter sorgte.