Aktion der Jugendwehren : Jugendfeuerwehren in Merzig holen Tannenbäume ab

Wer noch seinen Tannenbaum entsorgen muss, kann sich bei der Merziger Jugendfeuerwehr oder bei der Jugendfeuerwehr in Menningen melden. Foto: Ruppenthal

Merzig In der Kernstadt und in Menningen findet am Samstag ein Aktionstag statt. Jugendwehren bitten um Anmeldung und freuen sich über Spenden.

„Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht zur Sommerzeit, nein – auch im Winter, wenn es schneit,“ heißt es in einem bekannten deutschen Weihnachtslied.

Schnee ist in den vergangenen Jahren zunehmend rar geworden, Tannenbäume gibt es derzeit jedoch en masse. Ist Weihnachten vorbei, spätestens jedoch nach Neujahr wird es Zeit, ihn zu entsorgen, beginnen die trockenen Bäume doch extrem zu nadeln, und auch die Brandgefahr nimmt deutlich zu.

Aber wohin mit den ausgedienten Tannenbäumen? Natürlich gibt es Sammelplätze, aber die Jugendfeuerwehr des Löschbezirks Merzig hat sich einen besonderen Service einfallen lassen. Am Samstag, 7. Januar, sammelt sie von neun bis 15 Uhr ausgediente Tannenbäume in der Kernstadt Merzig ein. Wer seinen Baum abholen lassen will, kann am Aktionstag ab acht Uhr unter der Telefonnummer (0 68 61) 85-555 anrufen.

Anmeldungen sind aber jetzt bereits aber möglich unter der E-Mail-Adresse tannenbaum.merzig@gmail.com. Die Sammelaktion ist kostenlos, jedoch freut sich die Jugendfeuerwehr über jede kleine Spende.