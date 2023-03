Jugendfußball 250 Kinder stürmen für die neue SG Saarwiesen

Hilbringen/Schwemlingen · Der FSV Hilbringen und die SG Schwemlingen-Mondorf bündeln in der Jugendarbeit ihre Kräfte und treten künftig als SG Saarwiesen an. Auch die Trainer der beiden Aktiven-Mannschaften sind in das Projekt mit eingebunden.

30.03.2023, 10:01 Uhr

In der D-Jugend (Foto) haben in Hilbringen bereits in dieser Saison Gastspieler aus Schwemlingen mitgespielt – diese Zusammenarbeit verlief reibungslos und soll nun ausgebaut werden. Reinhold Renken (links), Vorsitzender des SV Schwemlingen, und Maximilian Doll (rechts), Geschäftsführer des FSV Hilbringen, sind froh, viele qualifizierte Trainer für das Projekt gefunden zu haben. Foto: Renken

Von Roland Quinten

Fußball-Landesligist FSV Hilbringen und Bezirksligist SG Schwemlingen-Mondorf werden ab Juni im Jugendfußball-Bereich eng zusammen arbeiten. „Im Jugendbereich werden wir einen gemeinsamen Weg gehen. Das macht Sinn und dient beiden Vereinen auch im Hinblick auf die Zukunft“, erklärt Reinhold Renken, der neue Vorsitzende des SV Schwemlingen. Der Name der neuen Spielgemeinschaft heißt: SG Saarwiesen. Zusammen werden rund 250 Spielerinnen und Spieler für die SG auflaufen. „Mit unserem vorhandenen Spielerpotenzial sind wir in der Lage, von der G- bis zur A-Jugend alle Mannschaften zu besetzen“, sagt Renken weiter. Auch einen Fußballkindergarten wird es geben.