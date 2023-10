Judo Drei Mal Gold – aber dennoch weniger als erhofft

Merzig · Nicht ganz so erfolgreich wie in den Vorjahren, aber immer noch gut – so lautet die Bilanz der jungen Judokämpfer des TV Merzig beim Gesundheitspokalturnier in Uchtelfangen. Der Verein war mit 17 Kämpfern in den Altersklassen U 10, U 12 und U 15 am Start.

06.10.2023, 15:43 Uhr

Johanna Coassin (hier rechts) gewann alle ihre Kämpfe. Foto: Rauf Guliyev