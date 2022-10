Judo : Emil setzt seine Siegesserie fort

Merzig Merziger Judokas überzeugen bei Turnier in Uchtelfangen mit 19 Podestplatzierungen.

Acht Mal Gold, sechs Mal Silber und fünf Mal Bronze – das ist das Ergebnis der Judokas des TV Merzig beim Gesundheitspokalturnier des JC Uchtelfangen, das erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder über die Bühne ging. 150 Teilnehmer zwischen sechs und 14 Jahren folgten der Einladung des Judo-Clubs – darunter auch 18 aus Merzig. In der U 15 war es wieder der Tag von Emil Guliyev. Seit 2017 gewann der für Merzig kämpfende Freudenburger dieses Turnier ununterbrochen und auch in diesem Jahr konnten ihn seine Gegner nicht stoppen. Während er in den Kämpfen in der Klasse bis 66 Kilogramm bis ins Finale vor allem mit seiner sehr guten Bodenarbeit punktete, gewann er im Finale mit einem schnell ausgeführten Beinwurf. Seine Schwester Laila, die in der Klasse U 10 und U 12 kämpfte, tat es ihrem Bruder gleich und gewann beide Altersklassen in der Klasse plus 42 Kilogramm.