Judo Merziger Judokas mit tollem Kampfgeist

Bei den südwestdeutschen Einzelmeisterschaften der U 18 in Siershahn (Rheinland-Pfalz) waren vier Judokas des TV Merzig am Start. Darunter auch Maximilian Coassin, der in der Klasse bis 55 Kilo an de Start ging. Der erste Kampf gegen den späteren Sieger Florian Ruckteschler aus Bürstadt ging zwar verloren, aber in der Trostrunde sollte es besser laufen. Dank zweier Siege schaffte er doch noch den Einzug ins kleine Finale, wo der Schwemlinger in einem packenden Duell Jan Glorius vom Kim Chi Wiesbaden besiegte – und die erhoffte Bronzemedaille gewann.