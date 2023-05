Nur der Veranstalter war noch erfolgreicher Merziger Judokas in starker Form

Gleich acht Goldmedaillen haben die Kämpfer des TV Merzig beim zweitägigen Ursapharm-Turnier des Judo-Clubs Folsterhöhe gewonnen – und damit in der Mannschaftswertung Platz zwei hinter dem Veranstalter belegt. Insgesamt nahmen an dem internationalen Turnier in Brebach 38 Vereine aus Deutschland, den Benelux-Staaten und Frankreich teil. Mit 22 Kämpfern in allen Altersklassen von der U 11 bis zu den Aktiven war der TV Merzig am Start – und sie zeigten sich in starker Verfassung.