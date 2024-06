TV Merzig Nur knapp an der Medaille vorbei

Fast 300 Kinder und Jugendliche aus sieben Nationen, kämpften beim 27. internationalen Judoturnier der Stadt Dudelange/Luxemburg um die Siege in ihren Klassen. Es gab Tränen der Freude, der Enttäuschung und des Schmerzes. Einen starken Auftritt zeigte Maximilian Coassin vom TV Merzig. Er startete bei der U18 in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm. Mit drei Siegen in fünf Kämpfen war er der erfolgreichste Einzelkämpfer des TV M. Nach einem Erfolg über den Franzosen Himbert Simeon (JC St. Avold) folgte eine Niederlage gegen den späteren Turniersieger Elias Mutaux vom JC Athies sous Laon. In der Trostrunde gelangen Coassin aber zwei weitere Siege, so dass er sich noch ins kleine Finale kämpfte. Dort unterlag der aus Ballern stammende Coassin durch eine Hebeltechnik Herti Amine vom JC Montévrain. „Am Schluss gingen mir etwas die Körner aus. Dennoch bin ich zufrieden mit der Platzierung bei diesem superschweren Turnier“, sagt Coassin.