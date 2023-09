Jubiläum beim in Merzig Großes Jubiläum für das Merziger Bad

Am Samstag feierte das Freizeit-, Gesundheits- und Wellnessbad „Das Bad“ in Merzig sein 20-jähriges Bestehen. Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm wurde dieses Jubiläum gebührend gefeiert. Oberbürgermeister Marcus Hoffeld und der Geschäftsführer der Bäder GmbH, Martin Siemon, nahmen dieses Bürgerfest dann auch zum Anlass, langjährige Mitarbeiter zu ehren und ihnen Danke zu sagen für ihre Treue. Nicht selbstverständlich in Zeiten, in denen Firmen branchenübergreifend über Facharbeitermangel klagen.