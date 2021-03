Bald ein Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis? : Hoffmann ist Spitzenkandidat für den Bundestag

Merzig Der Landesvorstand der Jungen Union (JU) Saar hat in seiner digitalen Landesvorstandssitzung vom vergangenen Wochenende den 32-jährigen Wirtschaftswissenschaftler Philip Hoffmann aus Merzig als Spitzenkandidat der JU Saar für die Bundestagswahl 2021 nominiert.

Hierzu erklärt der Landesvorsitzende der JU Saar, Johannes Schäfer, in einer Pressemitteilung: „Ich freue mich, dass Philip Hoffmann Verantwortung für das Saarland und die CDU übernehmen will. Er hat klare Vorstellungen, ist gut ausgebildet und verfügt über Berufserfahrung in der freien Wirtschaft.“ Hoffmann sei als Mitglied des Landesvorstands der Partei bereits „ein etablierter CDUler“.