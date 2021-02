Kreis Merzig-Wadern : JU will zügige Hilfen für Selbstständige und Gewerbetreibende

JU will zügige Hilfen für Selbstständige und Gewerbetreibende

„Dicht“: So wie dieser Galerie in Frankfurt geht es vielen Geschäften seit dem zweiten Lockdown ab 15. Dezember. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Merzig-Wadern Damian Specht, Kreisparteichef der Jungen Union, fordert, Perspektiven zur Öffnung von Geschäften zu schaffen – unter Einhaltung von Hygienevorschriften.

„Viele mussten bereits Kredite aufnehmen“, sagt der JU-Kreischef. Hier biete die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zwar günstige Kredite an, diese stellten für die betroffenen Unternehmen aber eine zukünftige Liquiditätsbelastung dar. Mit der Ausweitung des Lockdowns im Dezember sei diese Situation nochmals auf eine Vielzahl weiterer Gewerbebereiche ausgedehnt worden.

Mittlerweile kämpften viele Unternehmer und deren Mitarbeiter um ihre Existenz, urteilt Damian Specht. „Zwar wurde nunmehr endlich mit der Auszahlung erster Abschlagszahlungen begonnen, jedoch sind in einigen Fällen bereits hohe Summen an Ausgaben bei den betroffenen Unternehmern angelaufen.“ Deshalb ist aus Sicht der Jungen Union im Kreis eine Beschleunigung des Prozesses dringend erforderlich. Specht: „Dass wir alles tun müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, ist uns bewusst, jedoch müssen wir gleichzeitig auch dafür sorgen, dass die Menschen nicht von einer Gesundheitskrise in eine finanzielle Existenzkrise geraten.“