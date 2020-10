Jugend-Rotkreuz Merchingen kocht Erbsensuppe : Erbsensuppe mit Wiener kam sehr gut an

MERCHINGEN Die Jugend-Rot-Kreuz-Gruppe in Merchingen versorgte die Dorfbevölkerung am Aktionstag mit einem deftigen Imbiss.

Schlag auf Schlag ging es am Sonntagmorgen bei der Erbsensuppe-Aktion des einheimischen Jugend-Rot-Kreuzes auf dem Merchinger Dorfplatz. Die Autos der Kundschaft oder die Käufer kamen im kontrollierten und geordneten, den Hygiene- und Abstandsvorschriften entsprechenden Takt im Drive-in-Verfahren an die Ausgabestelle. Auch die Suppenkelle wurde mit viel Geschick geschwungen, um die in Tragekörben mitgebrachten Töpfe oder sonstigen Transportbehälter mit dem gewünschten Mengenschlag an Suppe zu füllen. Natürlich wurden dann auch die warmen Wiener und die Brötchen beigefügt.