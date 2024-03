Josefswallfahrt lockte wieder viele Pilger nach Merzig Was die Menschen heute vom heiligen Josef lernen können

Dass es anders kommen kann als gedacht, hätten auch die Menschen im 21. Jahrhundert erfahren: Die Corona-Pandemie durchkreuzte Pläne, ebenso die Klimakatastrophe und als ihre Folge die verheerende Flut im Ahrtal. Die Kriege in der Ukraine und im Heiligen Land zerstörten Leben und Hoffnungen so vieler. „Doch wir dürfen nicht nur über die Probleme reden, sondern müssen von uns aus ins Handeln kommen“, rief von Plettenberg alle Anwesenden auf. Der Mensch könne mit seinen Mitteln und Fähigkeiten manche Problemlagen bewältigen. „Aber was, wenn wir nicht weiterwissen? Auch das ist eine Wirklichkeit“, gab er zu bedenken, „wenn wir aber Gott als den erkennen, der über allem steht, der unsere enge Welt entgrenzt und ihr eine größere Weite verleiht, dürfen wir von ihm mehr erwarten, als wir selber können.“ Hier könne der Heilige Josef ein Vorbild sein: „Sein Leben, seine Sorgen gibt er in Gottes Hand und lässt dabei gleichzeitig nicht nach im eigenen Tun, in seiner Fürsorge für Maria und für das Kind. Auf diese Weise hat er uns und der ganzen Welt eine Zukunft gegeben.“