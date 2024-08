DFB und DFV prämieren Jeannine Volpert Ehre für Spielmacherin im Hintergrund

Ehrenamtliche Arbeit ist unbezahlbar, sie ist auch in keiner Gehaltsliste aufgeführt. Lohnenswert ist sie aber dennoch, denn sonst könnte kaum ein Verein existieren. Das gilt für eine Frauengemeinschaft ebenso wie für den Männergesangverein in einem Ort, aber auch für sporttreibende Vereine, wie den Fußballsportverein Hilbringen. Er spielt in der Landesliga West in Spielgemeinschaft mit dem FC Besseringen um Punkte, Sieg und Meisterschaft. Und mit Jeannine Volpert, Jahrgang 1975, hat der Verein eine Frau in seinen Reihen, die sich in hohem Maße ehrenamtlich engagiert.