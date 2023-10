Nach der Katastrophe in der Türkei und in Syrien Merziger Schüler spenden Erdbebenopfern

Die Folgen der Naturkatastrophen in Nordafrika erschüttern aktuell weltweit die Menschen. Mitte September hat in Marokko die Erde gebebt und damit viele Todesopfer gefordert. Für viele Schüler der Jean-François-Boch-Schule Merzig bleibt auch das schwere Erdbeben vom 6. Februar in der Türkei und in Syrien bis heute schmerzhaft im Gedächtnis, denn viele Verwandte und Freunde, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche, leiden nach wie vor unter den verheerenden Auswirkungen. Am Weltkindertag hat die Schule nun im Beisein von Bildungsstaatssekretärin Jessica Heide, die bei einem Wohltätigkeits-Fastenbrechen und weiteren kleinen Aktivitäten gesammelten Spenden an zwei Organisationen weitergegeben, die vor Ort zielgerichtet und unmittelbar helfen.