Die Aktiven des Löschbezirks Mechern präsentierten sich im vorigen Jahr vor den strengen Schutzvorschriften in ihrer neuen Bekleidung. Foto: LB Mechern

MECHERN Die Feuerwehr in Mechern ist personell gut aufgestellt, hofft aber auf eine baldige Rückkehr zum praktischen Übungsbetrieb.

Die zehn Mitglieder starke Jugendfeuerwehr, darunter vier Mädchen, liegt in den Händen der Wehrkameraden Bernd Gindorf und Markus Weber. Im vorigen Jahr hatten noch sechs weitere Jugendliche Interesse gezeigt, aber die Corona-Zeit setzt auch hier zu. Bei den Aktiven gab es zwei Neuzugänge, aber durch Wohnortwechsel ebenso zwei Abgänge zu verzeichnen.

Zu acht Einsätzen mussten die Mecherner Wehrleute ausrücken. Dabei galt es drei Brände zu bekämpfen, dreimal Windbruchgefahren zu beseitigen und in zwei Notfällen Menschen von einem Hochsitz oder nach einem Sturz aus einem Bachbett zu befreien.

Nach drei theoretischen Schulungen und sechs praktischen Übungen in Präsenz zwangen die Corona-Schutzvorschriften zu einer Umstellung des Ausbildungsbetriebs. Von November an wurden 22 Übungen online durchgeführt und zudem eine Videokonferenz zur Jahresdienstbesprechung abgehalten, was, wie der Löschbezirksführer berichtet, sehr gut ankam. Die gleiche Resonanz gab es bei einem Onlinetest mit 75 Feuerwehr spezifischen Fragen, die anschließend ebenfalls online zweieinhalb Stunden besprochen wurden. „Das alles ersetzt zwar nicht die normale Ausbildung, bietet aber die einzige Möglichkeit das Thema Feuerwehr wachzuhalten. Wir bräuchten jedoch die regulären praktischen Übungen“, betont der Löschbezirksführer. Die Tätigkeit des Gerätewartes und einer ihn unterstützenden Gruppe zur Gebäude-, Geräte- und Fahrzeugpflege erfolgte weiter.