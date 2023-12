Herausforderungen und Hoffnung Unerfreuliche Entwicklungen und viele erfolgreiche Projekte

Die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate hat Merzigs Oberbürgermeister Marcus Hoffeld in der Jahresabschlusssitzung des Stadtrates in Erinnerung gerufen. „Trotz großer Herausforderungen ist es uns gemeinsam gelungen, auch in diesem Jahr für die Kreisstadt Merzig und ihre weitere Entwicklung wichtige Entscheidungen umzusetzen beziehungsweise auf den Weg zu bringen“, betonte der Verwaltungschef.